صور.. الهلال الأحمر المصرى يزور غزة ويقدم الدعم لنظيره الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - زار وفد من الهلال الأحمر المصرى، يترأسه الدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصرى، نظيره الفلسطينى فى قطاع غزة حيث استمرت الزيارة لمدة يومين، وذلك لدعم الجهود المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.





جاء ذلك بتوجيهات من نائب رئيس الهلال الأحمر المصرى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث تهدف الزيارة لتقديم العون والمساعدة فى مختلف المجالات وتعزيز التعاون والتواصل وتنسيق العمل من خلال عمل زيارات ميدانية، وذلك لتحديد الاحتياجات العاجلة والأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والتأكيد على الدور القيادى الذى تقوم به جمهورية مصر العربية، فى دعم الجهود الإنسانية وتقديم المعونات للأشقاء الفلسطينيين.

وشهدت الزيارة لقاء رئيس الهلال الأحمر الفلسطينى الدكتور يونس الخطيب من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيتين والدور المحورى الذى تقوم به الجمعيتان فى الاستجابة للاحتياجات الأساسية الإنسانية للمتضررين من الأشقاء الفلسطينيين جراء الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، بالإضافة إلى لقاء المسؤولين القائمين على مختلف البرامج من أقسام الاستجابة للكوارث والإسعاف والصحة والبرامج والمشروعات والشباب والتطوع والعلاقات العامة.

كما قام وفد الهلال الأحمر المصرى بزيارة بعض فروع الهلال الأحمر الفلسطينى والتعرف على الأنشطة التى يقوم بتقديمها للمجتمع، كما تم مرافقة الهلال الأحمر الفلسطينى فى زيارة ميدانية لمجموعة من المناطق التى تضررت من الأحداث والوقوف على الاحتياجات الأساسية والإنسانية العاجلة.

والتقى وفد الهلال الأحمر المصرى ممثل وزارة الصحة الفلسطينية، حيث تم زيارة بعض المستشفيات التى استقبلت المصابين للوقوف على الاحتياجات الصحية وحالات المصابين.

ويواصل الهلال الأحمر المصرى، تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الفلسطينى، حيث سيقوم خلال الأيام المقبلة بتسليم الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية والطبية.

كما تستمر جهود المتطوعين فى دعم المصابين وذويهم الذين يتلقون العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية من خلال توفير خدمات الدعم النفسى والاجتماعى وإعادة الروابط العائلية وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم خلال فترة تواجدهم فى مصر لحين الانتهاء من رحلة العلاج.