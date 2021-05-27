تحويلات بديلة.. غلق جزئى لطريق المريوطية لتركيب الكمر المعدنى لكوبرى ترسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه فى إطار سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد، فإن الشركة المنفذة سوف تقوم برفع وتركيب الكمر المعدنى وذلك أعلى محور المريوطية والطريق الدائرى، تحديدا عند تقاطع محور المريوطية مع شارع ترسا.





وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان صحفى، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لطريق المريوطية تحديد بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت والطريق الدائرى فقط، وذلك لوقوف أوناش الرفع العملاقة التى تقوم برفع الكمرات المعدنية وتركيبها بطريق المريوطية بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة 3 أيام على أن يكون مواعيد الأعمال والغلق الكلى أيام الجمعة فقط على مدار الأسابيع الثلاث القادمة، وذلك على النحو التالى:

"يوم الجمعة الموافق 28 /5/ 2021 ويوم الجمعة 4/6/2021 ويوم الجمعة 11/6/2021 على أن تكون مواعيد الأعمال فقط ابتداء من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بأيام الجمعة المشار إليها فقط".

ونوهت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى: (القادم من شارع الأهرام ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى ومناطق شبرامنت يقوم بالانحراف يميناً قبل منطقة الأعمال وموقع ارتكاز الأوناش العملاقة والسير بطريق مستحدث تم تمهيده بطول ما يقرب من 100م، حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة لطريق المريوطيه الرئيسى اتجاه الطريق الدائرى مرة أخرى.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.