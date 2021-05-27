/632707/مباحثات-السيسي-في-جيبوتي-تعزيز-العلاقات-الأمنية-والعسكرية-ودعم-فلسطين-أولوية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه أجرى مع أخيه الرئيس الجيبوتى مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة.

تعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين

وتناولت المباحثات، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، حيث اتفقا على أهمية الانطلاق بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

كما اتفقا على تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

زيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي

أشار الرئيس السيسى إلى اتفاقهما على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية، والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي.

المنطقة اللوجستية المصرية

كما توافقا على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصةً في مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، حيث يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي.

مجال مكافحة الفكر المتطرف

كما توافق الرئيسان كذلك على تكثيف جهودنا في مجال مكافحة الفكر المتطرف، وتأهيل الدعاة، من خلال تكثيف نشاط الأزهر الشريف في هذا الشأن، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في محيطنا العربي والأفريقي.

سد النهضة أولوية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه استعرض المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة مع رئيس جيبوتي، وذلك خلال أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى جيبوتي.

اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

وأوضح الرئيس السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الجيبوتي، أنهما استعرضا المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها.

كما أكد على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

مصر ترفض مسعى لفرض الأمر الواقع

كما أكد الرئيس السيسى، على رفض مصر لأى مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتى المصب.

السيسي يصل جيبوتي

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين.

وقف إطلاق النار بين الجانبين

وشهدت المباحثات، تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية.

كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس جيبوتي الجهود المصرية التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.