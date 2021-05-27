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نقل البرلمان توافق علي موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري..وعلاء عابد :لن ياتي الينا مستثمر بدون بنية تحتية«صور»و«فيديو«

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/632703/نقل-البرلمان-توافق-علي-موازنة-الهيئة-العامة-للطرق-والكباريوعلاء-عابد-لن-ياتي-الينا-مستثمر-بدون-بنية-تحتيةصوروفيديو

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،  علي موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري ،وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ،حيث بلغت ٣٩،٤٦،٣٥٠٠ مليار  جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري  للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٢١،٨٧٣ مليار جنيه ،وذلك بحضور رئيس الهيئه الهيئة العامة للطرق والكباري،  اللواء حسام الدين مصطفي، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط.

الهيئة العامة للطرق والكباري 

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن الهيئة العامة للطرق والكباري هي هيئة تمس المواطن مباشرة، ولها تأثير مباشر على الحياة اليومية ، لاسيما وانها تعمل علي نقل المواطنين والبضائع،  والاستثمار في الطرق والكباري هو افضل استثمار للوقت وهو اثمن شيء لدينا ، وايضا المحافظة علي حياة المواطن.

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البنية التحتية 

واضاف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  بأننا نعمل في اطار خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، وبدون بنية تحتية وفوقية حديثة وتحديث شبكة الطرق والكباري لن ياتي الينا مستثمر ، ونحن امام ملف حيوي وهام، لاسيما واننا نري جميعا ما تقوم به القيادة السياسيه المصرية في اعادة بناء مصر بشكل حديث .

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خطة التنمية المستدامة 

وتابع عابد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ان خطه التنمية المستدامة تستهدف جذب استثمارات جديدة في كافة المجالات، ولن يتثني ذلك الا بوجود شبكة نقل متكاملة لتحقيق انجازات حقيقية ومنها بالطرق والكباري التي تسهل الحركة وتختصر الوقت وتؤمن حياة المواطن، مؤكدا علي ضرورة تشجيع المستثمر والمنتج ولابد من زيادة الانتاجية ، قائلا: نحن بحاجه للعودة لان نكون دوله منتجة وليست مستهلكة  .

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ومن جانبه قال اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري،  ان لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هي جزء لا يتجزاء من وزارة النقل وتعمل على مساندة الاجهزة التنفيذية للدولة ولها دور مؤثر في التنفيذ .

ومن جانبه قال محمد فريد عبد الفتاح ، ممثل وزارة التخطيط،ان  لجنه النقل والمواصلات تعي جيدا دورها وبها متخصصين يدركون ما يقومون به وهناك تعاون بينا .

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واضاف محمد فريد عبد الفتاح ،مسؤل وزارة التخطيط في كلمته خلال إجتماع لجنه النقل والمواصلات،  ان هناك تنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة النقل وهيئة الطرق والكباري لها دور كبير في الربط بين الموانيء وربطها بالطرق لانها تعمل علي جذب استثمارات جديدة،.

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ومن جانبه وجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، الشكر للقيادة السياسية وزارة النقل التي نقلت مصر للعالمية من خلال شبكة الطرق التي نقلت ترتيب مصر من المرتبة ١١٨ الي المرتبة 90عالميا ، ونحن مع الدولة والحكومة ولسنا ضد عمل التنفيذيين ، ونثمن دور هيئة الطرق والكباري لدورها الكبير في هذا القطاع الحيوي .

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محمود الضبع:فخورين بما نراه من انجازات فى عهد السيسي

ومن جانبه قال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل والمواصلات،  اننا جميعا يجب أن نكون فخورين بما نراه من انجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيدا بدور كامل الوزير وزير النقل في تتفيذ توجيهات الرئيس السيسي في قطاع النقل والمواصلات. 

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واوصت لحنه النقل والمواصلات بضرورة موافاتها باسباب وجود انخفاض  كبير في ايرادات الهيئة عن ايرادتها بالعام الماضي . زيادة الخطة الاستثمارية لها بما يقرب من ٢ مليار جنية عن موازنه العام الماضى،  ووجود زيادة في بند وقود زيوت لسيارات الركوب بمبلغ ٢،٥ مليون جنيه عن موازنه العام الماضى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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