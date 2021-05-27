/632704/قانون-إنشاء-صندوق-مواجهة-الطواريء-الطبية-أمام-الشيوخ-الأحد

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة الأحد القادم، حيث يناقش خلالها عدد من تقارير اللجان النوعية، وهي تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021-2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "

تقرير اللجنة المشتركة

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار عن مشروع القانتون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.

رئيس الشيوخ يصل إلى رواندا

ووصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و الوفد المرافق له إلى مطار كيجالي بعاصمة رواندا ، للمشاركة فى الدورة الثانية عشر لمؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية، الاعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المقرر عقدة فى "كيجالى" خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ مايو الجارى.

وكان في استقبال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عند وصوله إلى المطار رئيس مجلس الشيوخ الرواندى.

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، استقبل بمكتبه، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفد برلماني زيمبابوي رفيع المستوى، الذي يزور مصر في هذه الأيام برئاسة السيد جاكوب ماديندا، رئيس البرلمان الزيمبابوي، وبحضور السيد شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى، بالقاهرة، وذلك في إطار توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين.