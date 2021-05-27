حسام عاشور يطالب بسرعة البدء فى تنفيذ كوبري مزلقان ابو النمرس«صور»

/632705/حسام-عاشور-يطالب-بسرعة-البدء-فى-تنفيذ-كوبري-مزلقان-ابو-النمرسصور

طالب النائب اللواء حسام عاشور، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في كلمته خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الخميس،سرعة البدء فى تنفيذ كوبري مزلقان ابو النمرس، كما طالب بضرورة ربط الطريق الموازي لطريق ٦ أكتوبر ،الذي يبدأ من مزلقان أبو النمرس حتي طريق المريوطية السياحي بربطهم بالطريق المزمع انشائه من وزارة النقل والمواصلات.

مكتب بريد ووحدة محلية

وكما طالب النائب حسام عاشور، عضو لجنة النقل والمواصلات، وزارة النقل بضرورة اقامة مبني لمكتب بريد ،ووحدة محلية بدلا من الذي تم ازالته علي طريق مصر اسيوط الزراعي بمنطقة ابو النمرس .

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بحضور رئيس الهيئه اللواء حسام الدين مصطفي ومحمد فريد مساعد وزيره التخطيط لمناقشة موازنه الهيئة العامة للطرق والكباري، لمناقشة ودارسة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022 ،فيما يخص: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

كما وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنه الهيئة العامة للطرق والكباري وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٣٩،٤٦،٣٥٠٠ مليار جنيه . كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٢١،٨٧٣ مليار جنيه