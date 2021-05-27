/632706/رئيس-نادي-الشيخ-زايد-المبنى-الإداري-ينتهي-قريبا-والوضع-المالي-مستقر

أكد فكري الهواري، رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أن مجلس إدارة النادي، حقق ٨٠% من برنامجه الانتخابى، الذي تم الإعلان عنه، مؤكدا أن وضع النادي المالي مستقر ونسير على قدم وساق وشارفنا على الانتهاء من تحقيق برنامجنا الانتخابي منذ ٢٠١٧.

وأضاف الهواري، حققنا ٨٠% من البرنامج الانتخابي وقاربنا على الانتهاء من جميع الإنشاءات التي كانت تحلم بها الجمعية العمومية للنادى.

اعمال إنشائية بالنادي

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الأعمال الإنشائية بالنادي والفرع الجديد حيث افتتح مجلس الإدارة مجمع حمام السباحة، وصالة الجيم، وصالة الجمباز، وحديقة الأطفال، وإضافة مساحات جديدة للأعضاء، كذلك تم الانتهاء من تطوير مدرج فريق الكرة، وتراك ملعب كرة القدم.

وشهد فرع النادي المعروف بالامتداد أعمالا إنشائية كبيرة؛ حيث تم الانتهاء من إنشاء ملاعب كرة القدم وكرة اليد، والتنس، وحاليا يجري العمل في المبنى الإداري.

وقال الهواري، إن نادي الشيخ زايد، يعد مجمعا وملتقى رياضيا مناسبا لأعضائه وأسرهم حتى يؤثر على نهضة المجتمع والحفاظ على أعلى مستوى من الخدمات الشخصية والأنشطة الاجتماعية والرياضية وإعداد جيل من الشباب قادر على استخدام مهاراته وقدراته سواء على قطاع الممارسة أو البطولة.

اهداف النادي

وشدد رئيس نادي الشيخ زايد، على أن أهم أهداف النادي إنشاء بيئة إيجابية تساهم في تطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي كذلك ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن والالتزام بالروح الرياضية، بالإضافة إلى خدمة أهداف تنموية ورياضية بشكل مباشر.

وأشار الهواري، أن إنشاء وتطوير البنية التحتية بفرع نادى الشيخ زايد سارت وفق المعايير الدولية متضمنة أعلي مستوى ووفق التصورات الهندسية والمعايير المحددة، ومن خلال مشاركة أكثر من جهة في التنفيذ للانتهاء من كل الإنشاءات وتجهيزها بأفضل الإمكانيات ليكون فرع النادي هو الفرع الثاني، والتي تعد صروحاً رياضية شبابية اجتماعية تقدم الخدمات للنشء والشباب والأسر.

فيما لفت رئيس نادي الشيخ زايد، إلى أن هذا الصرح الكبير لم يكن ليصل إلى ما هو عليه الآن سوى من خلال إرادة وطنية عازمة على تحقيق الإنجاز رغم كل التحديات التي تواجهنا منذ استلام المهمة في نوفمبر ٢٠١٧.