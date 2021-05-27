/632708/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-ريال-مدريد-بعد-رحيل-زيدان

ارتبط اسم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، بالإنتقال إلى فريق ريال مدريد في الموسم القادم، بعد تألقه اللافت في البريميرليج، خلال المواسم الثلاث السابقة، والتي جعلته محط أنظار كبرى الأندية العالمية وعلى رأسهم النادي الملكي .

أنباء عن إنتقال صلاح إلى ريال مدريد

وترددت العديد من الأخبار عن نية ريال مدريد ضم النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الإنتقالات القادمة، خصوصا بعد سوء النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم، وإلى إفتقاد ريال مدريد إلى الجناح الهداف، منذ رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، حيث تعاقد الفريق مع إيدين هازارد، ولكن اللاعب خيب أمال إداراة ريال مدريد في تعويض غياب كريستيانو رونالدو، وبعد رحيل جاريث بيل إلى صفوف توتنهام الإنجليزي، أصبح ريال مدريد لا يملك سوى أسينسيو في هذا المركز.

لماذا يرغب الميرنجي في ضم صلاح

وبحسب التقارير الصادرة اليوم الخميس، فإن إنضمام صلاح إلى صفوف الملكي سيكون إضافة كبيرة لصفوف ريال مدريد، حيث المعدلات التهديفية الكبيرة، لصلاح خلال الفترة الحالية، ستزيد من الشراسة الهجومية للمرينجي .

التقارير أيضا أكدت أن انتقال صلاح لمدريد أصبح سهلا الآن بعد رحيل زين الدين زيدان عن تدريب الفريق، خاصة وأن زيزو كان من المعترضين على ضم الفرعون المصري .

أسباب عدم إقتناع زيدان بصلاح

وأبدى زيدان عن عدم اقتناعه بصلاح في العديد من المواقف، وانه غير مناسب لفكره، ومن أهم أسباب عدم التوافق بين زيدان وصلاح: إهدار صلاح للعديد من الفرص، فالبرغم من تسجيل صلاح للعديد من الأهداف وحصوله على لقب هداف البريميرليج مرتين، إلا أن معدل إهداره للفرص كبير، حيث يعتبر صلاح أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص بصفوف ليفربول، وفي الدوري الإنجليزي عموما، منذ إنضمامه إلى صفوف الريدز.

إعتماد صلاح على سرعته في اغلب الأوقات، فإذا كان زيدان يبحث عن لاعب سريع، فلماذا رفض التعاقد نجم أرسينال أوباميانج الذي يعتبر من أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي ؟! حيث غزل أوباميانج ريال مدريد قبل الإنضمام لأرسنال، عندما صرح في لقاء صحفي أنه يحلم بإرتداء قميص الميرنجي، ولماذا وافق على رحيل موراتا عن صفوف ريال مدريد؟! وتفضيله لبنزيما على حساب موراتا، وموافقته على رحيل جاريث بيل، حيث يعتبر بيل من أسرع اللاعبين على مستوى العالم.

فقال زين الدين زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة فريق ريال مدريد وليفربولن في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما سأله أحد الصحفيين، عن رأيه في أداء محمد صلاح في الفترة الحالية مع ليفربول" محمد صلاح ليس بين لاعبي فريقي، لدي 25 لاعبا هنا في الوقت الحالي. أنا مدرب ريال مدريد واستمتع بكل لحظة في عملي حاليا. تركيزي ينصب على مباراة الغد وخوض مباراة ضد لاعبين أمثال صلاح، وصلاح هو خصم بالنسبة لنا غدا".

كل هذه الأسباب هي التي جعلت عائق بين زيدان ومحمد صلاح، ولكن اليوم الأمور تغيرت حيث رحل زيدان عن ريال مدريد، فهل يصبح محمد صلاح أحد أهداف فلورنتينو بيريز في فترة الإنتقالات القادمة؟!

وتوج محمد صلاح بالعديد من البطولات مع فريق ليفربول، حيث حصل على الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وحصل محمد صلاح على هداف البريميرليج مرتين متتاليين، كما حصل هذا العام على وصيف الهداف برصيد 22 هدف، وبالرغم من كل هذه الإنجازات التي حققها الفرعون المصري منذ إنتقاله إلى صفوف الريدز، كان من الواضح عدم رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، في ضم النجم الدولي محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد.