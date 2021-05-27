النائب وحيد قرقر:نوجه الشكر للقيادة السياسية لدعم منظومة النقل... وكامل الوزير نشيط«فيديو وصور»

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وجه النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات ، الشكر للقيادة السياسية، لتوفير الدعم المادي لمنظومة النقل ، لتغيير شكل مصر الحضاري،كما وجه الشكر لوزارة النقل ممصلة فى الفريق كامل الوزير ،التي نقلت مصر للعالمية من خلال شبكة الطرق التي نقلت ترتيب مصر من المرتبة ١١٨ الي المرتبة 90عالميا ، وهو ترتيبا يصعب الوصول له بسبب المعوقات التي واجهت الدولة الفترة الماضية، ولكننا لمسنا ذلك من خلال شبكة الطرق والكباري والمحاور على ارض الواقع.

دور الهيئة العامة للكباري

وأكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونحن مع الدولة والحكومة ولسنا ضد عمل التنفيذيين ولا الحكومة ، ونثمن دور هيئة الطرق والكباري الكبير في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن الهيئة العامة للطرق والكباري بمثابة “طاقة نور” للنقل والمواصلات فى مصر،وذلك بحضور رئيس الهيئه الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفي، ومحمد فريد مساعد وزيرة التخطيط.

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كما ان لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، وافقت علي موازنه الهيئة العامة للطرق والكباري وجاءت تقديرات الموازنه العامه للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٣٩،٤٦،٣٥٠٠ مليار جنيه . كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ بلغت ٢١،٨٧٣ مليار جنيه .

جاء هذا خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لدارسة قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022 ،فيما يخص: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وبحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري،والاستاذ محمد فريد عبد الفتاح ممثل وزارة التخطيط.