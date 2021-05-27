حُرق منزلهم بالدقهلية.. وفاة 3 من أسرة واحدة اختناقًا

/632712/حرق-منزلهم-بالدقهلية-وفاة-3-من-أسرة-واحدة-اختناقا

واصلت حوادث الحرائق في عدد من محافظات مصر، في حصد العديد من الإصابات والخسائر المادية وحتى الوفيات.

وفاة 3 في الدقهلية

فيما لقى ثلاثة من أسرة واحدة بقرية شها التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية مصرعهما نتيجة الاختناق خلال حريق بالشقة من بينهما اثنين أطفال أشقاء.

حريق داخل شقة سكنية

وتلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية سها التابعة لمركز المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية و وجود أسرة بداخلها و تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء في مكان البلاغ للسيطرة على الحريق.

اسماء المتوفين في الحادث

وتوفى ثلاثة أفراد من الأسرة من بينهما اثنين اطفال وعمتهم، وهم عبير ع ش 20 سنة، ومحمد ڤ 6 سنوات، وشقيقه عبده 5 سنوات. وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نتيجة ماس كهربائى داخل الشقة، ادى إلى اشتعال الحريق، ونتيجة للدخان الكثيف أدى إلى اختناق الأسرة.

حريق هائل بشقة بالهرم

وفي واقعة أخرى نشب حريق هائل في شقة بالهرم، في شارع العريش، وتصاعد الدخان منها بشكل كبير.

واستغاث عدد من الأهالي المنطقة بالمطافئ والحماية المدنية، مؤكدين أن هناك أشخاص بداخل الشقة خلال احتراقها.

ووصلت عدد من السيارات المدنية والتي تحاول السيطرة على الحريق وإنقاذ الضحايا.