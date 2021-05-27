محافظ القاهرة يلتقى وفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

وعايش الوفد دورة العمل بأحياء المنطقة الشمالية الثمانية، وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما قام الوفد بزيارة أهم المشروعات بالمنطقة الشمالية.
وأكد محافظ القاهرة، أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل، بالاضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة فى صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.
وقام وفد المتدربين، خلال اللقاء بتقديم دراسة تحليلية مقترحة، للمساهمة فى تطوير المنطقة الشمالية تعتمد على تحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لتنمية المنطقة الشمالية كما قدموا مقترحات للاستفادة من مركز التدريب المهنى ومكتبة مصر العامة وطرح عدة أفكار لتعظيم الموارد المالية للمحافظة وتنظيم أماكن الانتظار.
وأثنى محافظ القاهرة على الجهد الذى بذلوه وقدم لهم نسخة من قانون الإدارة المحلية وخريطة مفصلة للقاهرة لتسهل مهمتهم فى التعرف على دورة العمل بالمحليات.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو وذلك من خلال برنامج تدريبى مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.
شهد اللقاء الدذكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من التنفيذين بالمحافظة.
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