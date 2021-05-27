الحكومة لـ«محلية النواب»: المهندسين سبب تأخرنا بملف التصالح بمخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة "الإسكان"، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء، التى تقدم بها المواطنون فى المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب فى أجهزة المدن الجديدة، حتى 31 مارس 2021، وأن إجمالى المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقى لقانون التصالح والإجراءات التى تتخذها الجهات الإدارية فى التعامل مع طلبات التصالح وفقا للقانون واللائحة.

وتابعت هاشم: "نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوى أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".

كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر".

وفى سياق الحديث عن أسباب البطىء فى البت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: كان هناك مشكلة للمهندسين فى مسألة المقابل المادى، كما أن هناك مشكلة فى نقابة المهندسين بالنسبة للاستشارين، لأن اللجنة التى تبت فى طلبات التصالح تكون برئاسة استشارى، وهى لجنة خارج الجهاز الإدارى للدولة ولا سلطة لنا عليه".

وتابع: "قضية البت فى الطلبات مستشعرينها فعلا، والمحافظات بذلت مجهود فى تلقى الطلبات، وكانت تشتغل على مدار الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت فى الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإدارى".

وعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى: "عندنا تحفظ على دور النقابة، وأنتم مدخلينها فى الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولى مشكلة مسمعتش كلامى فيها كبرلمان، قولنا الناس دى هتعمل مشاكل، وعندك عجز مهندسين لإما تعين، لإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".

فيما، قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح فى مخالفات البناء، موضحا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقى الطلبات، وكان هناك حمل كبير على أجهزة المدن، أما البت فى الطلبات مسؤولية اللجنة المنصوص علها فى القانون، وأرقام البت فى الطلبات متدنية جدا".