إنفوجراف.. تعليمات وزير التعليم الأخيرة لطلاب الثانوية قبل الامتحانات

جدة - نرمين السيد - طالب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بعد الالتفات للشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص الامتحانات وكيفية انعقادها وتحدياتها.





والإنفوجراف التالى يوضح تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات.

وأكد طارق شوقى أن وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها الطلاب من كل ما يضر صحتهم فى المقام الأول، مشيرا إلى أن لجان الامتحانات مجهزة بكل ما يلزم للحفاظ على سلامتهم من أدوات تعقيم وتطهير ونظافة.

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