لدعم رؤية مصر التنموية 2030.. رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التعاون الدولى

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولى، أهم المشروعات التنموية الجارى تنفيذها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والتى تعمل على دعم رؤية مصر التنموية 2030، والجهود الوطنية المبذولة فى مختلف قطاعات الدولة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام الجارى من خلال الشراكات الدولية وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وجهود التعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة فى إطار سعى الدولة لتطوير البنية التحتية.
وناقش الاجتماع مع وزيرة التعاون الدولى، الجهود التى تسعى الدولة لتنفيذها لتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، ضمن برنامج عمل الحكومة، وكيفية الترويج لهذه الجهود من خلال منصات التعاون التنسيقى التى تنظمها الوزارة بشكل دورى لتحقيق تعاون إنمائى فعال من خلال التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلى.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين 25 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 377 مشروعًا فى مختلف قطاعات الدولة فضلاً عن القطاع الخاص.
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