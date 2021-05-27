الكنيسة الأسقفية تودع رئيس الأساقفة منير حنا وتُنصب مطرانا جديدا

وقضى رئيس الأساقفة دكتور منير حنا أنيس 42 سنة فى خدمة الكنيسة الأسقفية من ضمنهم 21 سنة عملهم كمدير لمستشفى هرمل التذكارى بمنوف بمدينة المنوفية منذ سنة 1980 وذلك بعد تخرجه من كلية طب القصر العينى عام 1974 ثم حصوله على دبلوم الدراسات العليا فى طب المناطق الحارة، كما درس الأمراض الباطنية ومناظير الجهاز الهضمى فى الكلية الملكية للدراسات العليا بلندن ثم بعد ذلك دراسته لعلم اللاهوت من جامعة مور بسيدنى، قبل رسامته مطراناً للأبروشية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى عام 2000، وتم تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية عام 2020 وحصل على الدكتوراه الفخرية فى اللاهوت من جامعة ويكلف بتورنتو عام 2020.
أما رئيس الأساقفة الجديد دكتور سامى فوزى، فتخرج من كلية الهندسة عام 1985 ثم حصل على دبلوم فى العلوم اللاهوتية من جامعة ويلز عام 1991 ورُسم قس عام 1991 وحصل على درجة الماجستير عام 1998 ودرجة الدكتوراه عام 2000 فى اللاهوت من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة وشغل منصب مدير كلية اللاهوت الأسقفية منذ عام 2012 حتى الآن، كما تم تنصيبه أسقف لمنطقة شمال إفريقيا منذ عام 2017 واختير نائبًا لرئيس الأساقفة عام 2020.
وفقًا لدستور الكنيسة الأسقفية فإن رئيس الأساقفة يتقاعد عند بلوغه سن المعاش وتنصيب مطران آخر منتخب من قبل الكنيسة.
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