نتائج زيارة الرئيس السيسى لجيبوتى.. افتتاح فرع لبنك مصر ومستشفى ومنطقة لوجستية

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الجيبوتى على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدماً بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، وذلك خلال زيارته التاريخية إلى جيبوتى اليوم الخميس.
وأشار الرئيس إلى توافقهما على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى خلال الفترة المقبلة، لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى القطاعات ذات الأولوية، خاصةً فى مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، حيث يجرى التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصرى فى جيبوتى، فضلاً عن التعاون بمجال الاستزراع السمكى.
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