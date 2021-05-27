وزير التعليم العالي يلتقي برئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الخميس، السيد فرانسيس ريتشيار دوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور د. أشرف حاتم مستشار الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على أن التعاون مع الجامعة الأمريكية يعد أحد أكبر أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وما يربط البلدين من علاقات صداقة تاريخية وممتدة.

وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة الأمريكية، حيث أعرب السيد الوزير عن تطلعه لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية سيعمل على توفير فرص أفضل للطلاب المصريين لبناء ثقافة القيادة لديهم، والتعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية والارتقاء بها من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية وفقًا للنظم العالمية، موضحًا الجهود التي بذلت للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية التصنيفات العالمية للجامعات، فضلًا عن إنشاء جامعات جديدة في محافظات مصر المختلفة، والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وأكد الوزير على حرص الحكومة المصرية على استمرار أواصر التعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية والجامعة الأمريكية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع المصري على المستوى البحثي والعلمي.

كما قدم د. خالد عبدالغفار الشكر للسيد فرانسيس ريتشارد دوني بمناسبة انتهاء مدة عمله لمدة 5 سنوات كرئيس للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والإنجازات التي تمت خلال فترة توليه المنصب، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه المنصب، والتي ساهمت في تخصيص الجامعة للحكومة المصرية 30 منحة دراسية كاملة سنويًا للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، وفقًا لشروط وأحكام القبول المعمول بها لدى الجامعة الأمريكية.

ومن جانبه، أكد فرانسيس ريتشارد دوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الجامعة لعبت دورًا هامًا في خدمة المجتمع المصري ومنظومته التعليمية منذ بدء تأسيسها في مصر، مشيرًا إلى التزام الجامعة بمواصلة تقديم فرص تعليمية ومنح دراسية متميزة للطلاب المتفوقين من جميع أنحاء مصر، مضيفًا أن الجامعة سعت منذ تأسيسها إلى خدمة مصر من خلال التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي.

حضر اللقاء د. محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، د. محمد سمير حمزة المستشار الثقافي السابق بواشطن، ومن الجامعة الأمريكية د. إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة، د. مارك تيرنج رئيسًا مجلس أمناء، د. طارق مسعود عضو مجلس الأمناء بالجامعة.

وعلى هامش اللقاء، حضر وفد من جامعة أريزونا ستيت، د. ستيفاني لندكويست، نائب رئيس جامعة أريزونا ستيت، د. دوج بيكر المدير التنفيذي لمؤسسة سنتانا للتعليم، د. وديع عطية، المسؤول التنفيذي لمؤسسة سنتانا التعليمية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأستاذ الممارسة بجامعة أريزونا ستيت.