السفيرة المصرية لدى موريشيوس تُنظم احتفالاً بيوم أفريقيا

نظمت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، احتفالاً بيوم إفريقيا، حيث حضر الاحتفال سفراء المجموعة الأفريقية، وأكدت خلاله السفيرة في كلمتها على أهمية يوم إفريقيا لكونه يجسد أولوية العمل الجماعي للحفاظ على وحدة الصف الإفريقي، مبرزة أن روح التضامن الإفريقي هي ما سمحت للقارة بحُسن التصدي لجائحة كورونا والتعامل مع هذا الفيروس بقدر كبير من المرونة.

كما أشارت السفيرة إلى آليات الاتحاد الإفريقي المختلفة للتصدي لهذه الجائحة، ومن أبرزها الإستراتيجية الشاملة لمكافحة فيروس كورونا. واستعرضت ايضاً الخُطوات المُبشّرة التي اتخذتها القارة في اتجاه تحقيق العديد من الغايات: كالاندماج الإقليمي، والتوصل إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن التصدي لظاهرة تغير المناخ، وتحسين مستويات التعليم، وتحسين الصحة العامة، والحفاظ على التراث الإنساني، وحماية التنوع الثقافي. كما أبرزت السفيرة أهمية شعار الاتحاد الإفريقي لعام ٢٠٢١ حول جعل الثقافة والتُراث ساعديّن من أجل بناء القارة التي نستحقها ونبغيها؛ حيث يُساهم التنوع الثقافي في إثراء الهوية الثقافية في أوساط الشعوب الأفريقية.

من جانبها، تناولت ممثلة منظمة الأمم المتحدة وجود تطابق كبير بين استراتيجية الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف التنموية بحلول عام ٢٠٣٠ وإستراتيجية ٢٠٦٣ التابعة للاتحاد الافريقي. واستعرضت رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهود المقدمة في إطار الدعم الفني والمشورة للدول الافريقية لمساعدتها على الوفاء بأهدافها التنموية.

وفي الختام، تم الاتفاق على إنشاء مجموعة للسفارات الأفريقية والعمل على انعقادها بشكل دوري وتنظيم فعاليات ثقافية بالتنسيق مع وزارة الثقافة الموريشية والجهات المعنية الأخرى.