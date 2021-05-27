”تطوير التعليم” : تعاون مصري أردني مشترك لإنشاء مؤسسات تعليمية في البلدين

وقع صندوق تطوير التعليم المصري التابع لرئاسة مجلس الوزراء صباح اليوم، مذكرة تفاهم مع مجموعة "طلال أبوغزاله العالمية"، للتعاون والعمل المشترك في عدة مجالات أبرزها وإنشاء مؤسسات تعليمية متبادلة في البلدين ، تم توقيع المذكرة بحضور رئيس ومؤسس "أبوغزاله العالمية" الدكتور طلال أبوغزاله، والأستاذ الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم المصري.

وذكر بيان صادر عن الصندوق انه تم الاتفاق على التعاون والعمل المشترك وتوقيع مذكرة تفاهم تشمل العديد من المجالات، أبرزها العمل المشترك بين الصندوق وكلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار، في إنشاء فرع للكلية في المجمعات التكنولوجية المصرية التابعة لصندوق تطوير التعليم في مصر.

كما تم الاتفاق على إنشاء فرع لكلية جامعية (أو معاهد ومدارس) تكنولوجية تابعة لصندوق تطوير التعليم في العاصمة الأردنية بعمان، بالشراكة مع الصندوق، بالإضافة إلى إنشاء أول حاضنة ابتكار وإبداع لطلال أبوغزاله خاصة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في المجالات المختلفة (بين مصر والأردن)، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية والمواد التدريبية بين الجانبين، لتحقيق الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، لمواكبة التحديات التي يعاني منها العالم في الوقت الحاضر.