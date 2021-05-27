/632714/قرار-جديد-من-رئيس-الزمالك-بعد-حصد-الفارس-الأبيض-دوري-الجمهورية

استقبل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعين بعد رحيل اللجنة السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز، فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ عقب تتويجه ببطولة الجمهورية عقب الفوز على فريق إنبي بثلاثية دون رد.

وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الأخيرة لدوري الجمهورية، وتصدر جدول البطولة برصيد ٣٨ نقطة بعد منافسة مع النادي الأهلي الذي حصد المركز الثاني.

رئيس الزمالك يهنأ فريق شباب الزمالك بعد حصد بطولة الجمهورية 2003

وحرص كل من حسين السيد عضو المجلس، وجمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وبدر حامد مدير القطاع ، وعادل المأمور المشرف العام على حراس المرمي، على التواجد برفقة رئيس الزمالك في استقبال أبطال الجمهورية.

وقدم رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد التتويج ببطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، وعدهم بصرف مكافأة إجادة لهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والتتويج بمزيد بالبطولات خلال الفترة المقبلة.

زمالك 2003 يفوز بدوري الجمهورية

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويعاونه كل من عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا مساعدا ، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا إداريا، ومدرب حراس أيمن الطويل، و خالد عبد الرسول أخصائي العلاج الطبيعي.

ويقود قطاع الناشئين بالنادي كل من طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع .

الجدير بالذكر أن عدد من لاعبي الزمالك برفقة أحد العاملين بالنادي ظهروا في صورة يشيرون فيها على «أحذيتهم» مع وضع علامة اليد على الفم في إشارة للسكوت ،وهو الأمر المشابه لحركة محمود عبدالرازق شيكابالا في واقعة خروجه من مباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض بالقمة 122.

ويدرس اتحاد الكرة المصري توقيع عقوبات على اللاعبين الظاهرين في الإحتفال على غرار عقاب لجنة المسابقات لقائد الزمالك محمود عبدالرازق بعد إشارة الأخير لبعض جماهير النادي الأهلي على «الحذاء» وهو ما اعتبرتها الجبلاية سلوك غير رياضي يستوجب الإيقاف.