/632715/تصريحات-مثيرة-من-محمد-الشناوي-قبل-مباراة-السوبر-الإفريقي

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قوة مواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء الغد غلى ملعب جاسم بن حمد.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي للمباراة : " سعداء للغاية بتواجدنا في الدوحة ، وفي قطر قدم مباريات جيدة للغاية في كأس العالم للأندية واستطعنا تحقيق برونزية البطولة ".

وواصل الشناوي :"نعرف أهمية المباراة وصعوبتها في ظل رغبة النادي في حصد اللقب، ونتابع نهضة بركان منذ فترة ،وندرك حماسهم لكن جميع اللاعبين في تركيز من أجل التتويج بالسوبر الإفريقي الغائب عن المارد الأحمر منذ سبع سنوات".

الشناوي يوجه رسالة خاصة للجماهير

وعلق الشناوي على رغبة الجماهير قائلا :" خوضنا مباريات مهمة خلال الفترة الماضية ، والآن جماهير النادي الأهلي تريد البطولات وهم معتادون على ذلك ونحن أيضًا نريد هذه البطولة خاصة أن معظم اللاعبين لم يحققوا هذه البطولة من قبل وغائبة عن خزائن النادي منذ 7 سنوات".

الشناوي : نوير مثلي الأعلي والحضري محليا

واختتم الشناوي تعليقا على تألقه : " الأهلي دائما فريق جماعي، الأهم أن كل لاعب داخل منظومة الفريق بقيادة موسيماني يعرف مسئولياته وينفذ أوامر المدير الفني، و مثلي الأعلى عالميًا مانويل نوير أما على الجانب المحلي فهو عصام الحضري".

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.