/632716/موسيماني-يكشف-عن-سلاح-الأهلي-أمام-نهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على قوة نهضة بركان المغربي والمقرر منافسته غدا على لقب السوبر الإفريقي ، مشددا أن الفريق المغربي يمتلك عناصر مميزة للغاية وإمكانيات هجومية كبيرة في مواجهة خطوط دفاع القلعة الحمراء.

وقال بيتسو موسيماني: " نهضة بركان لديهم لاعبين مميزين للغاية وإمكانيات جيدة من أجل الحصول على اللقب ، ويمكن للفريق المغربي إقتناص الفوز لأن النسب متساوية بيننا ،وخط دفاعي قوي وخط هجومي ، وكذلك مدرب لديه خبرة كبيرة أنا أعرفه على المستوى الشخصي ".

موسيماني يوضح قوة نهضة بركان

وأضاف موسيماني: " الحظوظ بين الأهلي ونهضة بركان متساوية في الفوز ويمكننا القول أنها تصل لـ 50% لان كل فريق قادر على التسجيل، وسوف نبذل قصارى الجهد حتى نكون جاهزين على المستوى الذهني والبدني، على الرغم من إمتلاكنا جدول مباريات مزدحم ونحن نعلم هذا".

وأكمل موسيماني تصريحاته قائلا: " هناك ضغط قبل كل مباراة ومنها السوبر الإفريقي و هناك ضغط قبل نصف نهائي دوري الأبطال، وأعتادت على ذلك منذ اليوم الأول الذي قررت فيه أن أكون مدربا ، ونعرف أن الضغط في الأهلي كبير للغاية لكنه فريق يعرف كيف يفوز".

موسيماني يبرز سلاح الأهلي الفتاك أمام نهضة بركان

وعن دعم الجماهير علق موسيماني : " أنا لا أقرا اللغة العربية لكن يمكنني الشعور بالدعم من جانب جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيف ولعبت أمام النادي الأحمر وأعرف ماذ تضيف الجماهير لقوته".

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.