/632719/عبر-Clubhouse-وزيرة-الهجرة-ورئيس-البورصة-يلتقيان-المصريين-في-الخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل توثيق الأوراق اللازمة لاستثمار المصريين في الخارج بالبورصة.

كما أكدت مكرم، استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة والتأكد من تحقيق مستهدفاتها، مؤكدة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية ولكن لم يكن لديهم المعلومات الكافية عن هذا القطاع.

بينما قال محمد فريد، إن البورصات لاعب رئيسي في دعم النمو الاقتصادي كمنصة للتمويل والاستثمار، معلنًا عن تدشين منصات تواصل تفاعلية لتبادل مواد تعريف وتسويق عن كيفية الاستثمار بالبورصة المصريين في الخارج.

جلسة نقاشية تفاعلية من خلال تطبيق "Clubhouse"

وأضاف فريد، أن هناك 60 شركة وساطة أبدت رغبتها للمشاركة في المبادرة، وأنه يتم العمل حاليًا على اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل عملية استثمار المصريين في الخارج في البورصة.

وشارك كل من السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في جلسة نقاشية تفاعلية من خلال تطبيق "Clubhouse" بحضور عدد من المصريين في الخارج، لتعريفهم بفرص الاستثمار لسوق الأوراق المالية المصري.

مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا

حضر اللقاء مايقرب من ٢٨٠ مشاركا غالبيتهم من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات الوساطة وإدارة الاستثمار التي أبدت رغبة للمشاركة في المبادرة، وهم أحمد أبو السعد عن شركة أزيموت وكذا أحمد حمودة عن شركة ثندر وإيهاب رشاد عن شركة مباشر، وأدار اللقاء الإعلامية شيرين عويس، ومحمد خيرت مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا أحد أشهر المواقع الإنجليزية والحاصل على جائزة الأكثر تأثيرًا في العالم.

فرص الاستثمار بالبورصة المصرية

بينما رحبت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالحضور، معبرة عن تطلعها لمواصلة العمل اللازم مع البورصة المصرية لتعريف المصريين في الخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية.

بينما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها وتقديرها للجهود المتسارعة من قبل فرق العمل بالبورصة ووزارة الهجرة لتفعيل بروتوكول التعاون بهدف تعريف المصريين بالخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية، لتوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتبسيط الإجراءات اللازمة لاستثمار المصريين.