النشرة المرورية: زحام بشارعى النيل والأزهر وسيولة بالكورنيش ومحور النصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وفى محور قناة السويس للقادم من محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام فى ميدان المؤسسة للمتجه إلى مناطق ميت نما ومطلع الطريق الزراعى والدائرى، مشيرا إلى أن الحركة المرورية بباقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية، المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بمنزل الأوتوستراد للقادم من كارفور ومتجه للمعادى والمنيب، وأعلى مناطق المرج للمتجه إلى موقف المرج.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونبه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع النيل للقادم من مجلس الدولة ومتجه لنفق العجوزة، ناصحا بسلوك شارع الدقى.

وأوضح صابر أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، للخارج من القاهرة ومتجه للجيزة، ويفضل سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، أما فى الاتجاه القادم من الجيزة للقاهرة، تعمل جميع الكبارى بشكل مرضٍ وطبيعى.

ونوه صابر على ظهور بعض الأحجام، فى شارع الأزهر وشارع بورسعيد للمتجه إلى مناطق وسط المدينة والموسكى، ناصحا بسلوك شارع الجيش، مشيرا كذلك إلى وجود بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى، للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا بسلوك محور النصر.

ونصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وكذلك وجود بعض الأحجام بكوبرى الحلمية للقادم من مناطق التجنيد ومتجه لمناطق الكابلات ومحور العصار، ويفضل سلوك كوبرى سراى القبة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو9090"، بأن الحركة المرورية فى كورنيش النيل، أفضل من منطقة صقر قريش، للقادم من المعادى ومتجه لوسط المدينة.