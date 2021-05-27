النائب عمرو فهمى: أمريكا تدرك جيدا الدور الفعال لمصر فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن زيارة أنتونى بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وفيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، للقاهرة فى الوقت الحالى، تشير إلى قوة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، مضيفا أن أمريكا تدرك جيدا الدور الفعال لمصر فى المنطقة.





وأضاف فهمى فى بيان له اليوم الخميس، أن مناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع أنتونى بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، آخر مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام عقب التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك مناقشة تطورات الأوضاع فى ليبيا يؤكد على تحقيق طموحات الشعب الليبى الشقيق والحفاظ على وحدة الأراضى الليبية فضلا عن إنه يوضح دور مصر الريادى والتاريخى والمحورى تجاه حل القضايا الدولية والإقليمية، انطلاقًا من مبادئ السياسة المصرية الخارجية القائمة على دعم السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال السنوات الاخيرة بلغت 65.8 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات بـ 15.8 مليار دولار، والواردات بـ 50 مليار دولار، معلنا ان الفترة المقبلة ستزيد فرص الاستثمار والتعاون بين الشركات الأمريكية والمصرية. وذكر النائب، أن اتصال الرئيس الأمريكى جو بايدن بالسيسى للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ليشكره على الدور المصرى خلال أزمة غزة، يدل على ثقل مصر فى المنطقة وتقدير الجميع للقيادة المصرية الحكيمة القادرة على معالجة أصعب الأزمات بحكمة بالغة.

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