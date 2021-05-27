السبكى فى حوار لمجلة أوكسفورد بيزنس: السيسى يقدم كل الدعم لتغطية صحية شاملة

جدة - نرمين السيد - وأشار بيان للهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، أن الحوار سلط الضوء على الإمكانات الضخمة التى توفرها منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم أفضل تغطية صحية شاملة للمصريين وفقًا للمعايير العالمية.

وتناول الحوار نقاط القوة التى تتمتع بها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى ساهمت فى تأسيس نظام صحى قوى يتحمل الكوارث والأزمات الصحية، وهو ما استدل عليه رئيس الهيئة بعدم تأثر النظام الصحى فى ظل أزمة كورونا، حيث كانت ولا زالت المنظومة توفر الخدمة الصحية إلى جانب خدمات علاج كورونا.

وأشار حوار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن توفير خدمات المنظومة تستند إلى أعلى معايير الجودة والعدالة الإجتماعية، مستندة إلى ركائز الكرامة وعدم التمييز بين المواطنين فى العلاج وهو ما يعد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجاء بنص الحوار الذى أجراه الدكتور أحمد السبكى، أن الرئيس السيسى يقدم الدعم الكامل نحو إرساء قواعد التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين دون تمييز على أعلى مستوى من الجودة، ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، بما يحسن من مستوى الصحة العامة للمصريين وبلوغ أهدافها فى الغايات الأخرى وفقًا لرؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأضاف البيان، أن الحوار شمل الإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد على أرض الواقع فى بورسعيد، من خدمات ورعاية صحية على أعلى مستوى من الكفاءة ولأول مرة داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العلاجية بما يضمن أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، إلى جانب حصول المنظومة على العديد من الإشادات الدولية، وكذلك أساسيات بناء المنظومة من بنية تحتية ومعلوماتية وتجهيزات ومنشآت طبية وفق أعلى المعايير، بالإضافة إلى خبراء وأطباء واستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية وأطقم طبية وإدارية وفنية وأخرى مدربة على أعلى مستوى بمؤسسات الرعاية الصحية فى مختلف دول العالم كدولة بريطانيا العظمى، ونظام الحوكمة بين الهيئات الثلاثة لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى يضمن الإدارة الرشيدة للمشروع وتحقيق مستهدفاته واستدامته وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع البيان أن الحوار تضمن أيضًا توضيح دور المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فى توفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة للمواطنين وقت أزمة كورونا وتماسك النظام الصحى المصرى.

وشرح الدكتور أحمد السبكى، كيفية الحفاظ على حياة وصحة المواطنين، من خلال الفرز المبدئى للمترددين على المنشآت، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بها، وتخصيص المستشفيات اللازمة لاستقبال وعلاج المصابين بالفيروس وتأمين المستلزمات الطبية والوقائية داخلها، فضلًا عن الحملات التوعوية للهيئة، من خلال صفحات الفيسبوك الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء للجمهور العام أو الأطباء وتقديم الدعم النفسى لهم، والمبادرات التى أطلقتها الهيئة فى تسليم الأدوية للمرضى الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس فى منازلهم، وتفعيل بعض الخدمات الأخرى كالحصول على الاستشارات الطبية عن بُعد والحجز للكشف فى موعد محدد عبر الاتصال بالكول سنتر لمنع التكدس فى المنشآت والحفاظ عليها خالية من عدوى "كوفيد 19"، وأخيرًا تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم من المواطنين باللقاح الخاص بفيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس أو تقليل مضاعفاته.

كما تحدث الدكتور أحمد السبكى، حول التحول الرقمى للخدمات الصحية وجهود هيئة الرعاية الصحية فى هذا الأمر، وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يحسن من بيئة العمل لمقدمى الخدمة، وييسر حصول المواطنين على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة فى توزيع الخدمات الصحية بين المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات، تحقيقًا لمستهدفات المشروع وامتداده لبعض المحافظات الأخرى كالأقصر بصعيد مصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، وأنه جارى العمل على قدم وساق لتعميم المشروع فى كافة محافظات وأنحاء الجمهورية فى أقل فترة ممكنة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، خلال الحوار الخدمات الفندقية التى توفرها مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لما تمتلكه من منشآت تضم كوادر ومهارات طبية على أعلى مستوى، وأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، واطلاعها على كل ما هو جديد فى مجال البحث العلمى الطبى، والسفر للخارج للتدرب والتعلم ونقل وتبادل الخبرات، إلى جانب جهود الهيئة فى توفير العلاج بأعلى مستويات الجودة العالمية للوافدين من الخارج للعلاج داخل مستشفيات الهيئة تحت شعار "نرعاك فى مصر"، بما يضمن التطور والارتقاء المستمر بخدمات الهيئة وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة.

وفى نهاية الحوار لمجلة أوكسفورد بيزنس العالمية، أكد الدكتور أحمد السبكى، رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر، وجهودها المستمرة فى توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين سواء للمصريين أو الوافدين للعلاج من الخارج، على أعلى مستويات من التفوق الخدمى والإكلينيكى وبما يحقق أعلى نسبة من رضاء المتعاملين وشعورهم بالحصول على أفضل خدمة طبية فى مصر.