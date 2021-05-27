جدة - نرمين السيد - وأوضحت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن التخلص من 25 كلبا ضالا بشوارع مناطق "الجلاء والإسكان الصناعى والإسناوى". وأشارت رئيس حى غرب إلى أنه يتم تنفيذ 3 حملات أسبوعيا للتخلص من الكلاب الضالة بطريقة آمنة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين. تأتى الحملة التى شارك فيها مديرية الطب البيطرى وشرطة الخيالة، استجابة للشكاوى المتكررة من المواطنين بانتشار الكلاب الضالة بالشوارع والحوارى، ما يهدد حياتهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخلص من 25 كلبا ضالا بشوارع غرب الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.