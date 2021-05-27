صور.. محافظ الإسكندرية: توصيل الغاز الطبيعى لـ 50 ألف مواطن فى 4 مناطق

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى لمدن القناة تاون جاس والعضو المنتدب، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة خطة توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة الإسكندرية.
وأكد الشريف استعداد المحافظة، لتقديم كامل الدعم والتسهيلات للإجراءات الخاصة برخص محطات الغاز الطبيعى وتذليل كافة العقبات لتوصيل الغاز، لرفع المعاناة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
من جانبه، وجه رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه الكامل لخطة توصيل الغاز الطبيعى، مشيدا بالتعاون التام للجهاز التنفيذى لتسهيل كافة الأعمال بالمحافظة.
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