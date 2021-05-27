عاجل.. مصر تنقل مساعدات تونسية عاجلة للأشقاء فى فلسطين عبر معبر رفح

جدة - نرمين السيد - وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة المقدمة من الجمهورية التونسية للأشقاء فى دولة فلسطين ونقلها عبر معبر رفح البرى.





يأتى ذلك استمراراً للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم. وتأتى تلك المساعدات تأكيداً على الدور المصرى المحورى والداعم لأشقائها من الدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطينى الشقيق.

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