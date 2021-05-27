12 ألف معاملة شهرياً.. وزير التموين يفتتح مكتب نموذجي يقدم جميع الخدمات في بورسعيد

/632721/12-ألف-معاملة-شهريا-وزير-التموين-يفتتح-مكتب-نموذجي-يقدم-جميع-الخدمات-في-بورسعيد

افتتح على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مكتب نموذجي يقدم جميع الخدمات الخاصة بالوزارة في بورسعيد، مؤكدًا أن المكتب يقدم خدمات "السجل التجاري وتسجيل العلامات التجارية، وتلقى شكاوى حماية المستهلك، وطلبات الدمغة والموازين وخدمات بطاقات التموين.

12 ألف معاملة شهرياً

وأكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الطاقة الاستيعابية للمكتب النموذجي تصل الي 12 ألف معاملة شهرياً، والحصول على الخدمة في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

كما أكد عشماوي، زيادة عدد معاملات السجل التجاري على مستوى الجمهورية الى 2.1 مليون معاملة سنويا بعدما كانت 1.2 مليون فقط عام 2017، فضلًا عن 10 آلاف معاملة لتسجيل العلامات التجارية سنويا بعدما كانت 4 الآف.

أول مكتب من نوعه على مستوى الجمهورية

وصرح المصيلحى، أن المكتب النموذجي المميز ببورسعيد، يعد أول مكتب من نوعه على مستوى الجمهورية يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية ‬والتي تشمل حزمة من الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن المكتب يخدم محافظات القناة، وانه بصدد التوسع في انشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بجانب أيضا استمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجارى وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل‪.‬

يقع علي مساحة 325 متر مربع

والمكتب النموذجي يقع علي مساحة 325 متر مربع، ويقدم كافة خدمات الوزارة "تحت سقف واحد" من خلال عدد 16 "شباك خدمة" وعدد 24 موظف، وبطاقة استيعابية تصل الي 12 ألف معاملة شهرياً، لافتا الى انه تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كافة خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجي يتضمن ساحة انتظار للعملاء.

مدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه

كما يتضمن أجهزة حاسب آلي وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة داخل المجمع . ‫وأضاف عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجح خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، ما أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية.