/632727/عبر-معبر-رفح-مصر-ترسل-مساعدات-تونسية-عاجلة-للأشقاء-في-فلسطين

مررت مصر مساعدات تونسية عاجلة للأشقاء فى فلسطين، وذلك عبر معبر رفح البري اليوم الخميس. ونشر الجيش المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل تمرير المساعدات حيث قال: "استمراراً للجهود المصرية المتواصلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية والطبية لهم".

كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية

وأكمل البيان: "وصلت إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية طائرتا نقل عسكريتان تابعتان للجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة المقدمة من الجمهورية التونسية للأشقاء فى دولة فلسطين ونقلها عبر معبررفح البرى".

وتأتى تلك المساعدات تأكيداً على الدور المصرى المحورى والداعم لأشقائها من الدول العربية ومساندتها المستمرة للشعب الفلسطينى الشقيق .

مساعدات مصرية لغزة

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر اضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة ١٣٠ شاحنة عملاقة محملة بعدد ٢٥٠٠ طن مواد غذائية، وادوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، واجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق دوت الخليج.

٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.