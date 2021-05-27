/632718/قائد-نهضة-بركان-عن-مواجهة-الأهلي--نواجه-نادي-القرن-في-إفريقيا

أكد محمد عزيز قائد نادي نهضة بركان أن مباراة الأهلي تعد صعبة للغاية لأننا سنواجه نادي القرن في القارة السمراء في المواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات السوبر الإفريقي في تمام الساسدة مساء الغد على ملعب جاسم بن حمد.

وقال عزيز: " بالتأكييد أن مواجهة الأهلي مباراة لن تكون سهلة؛ لأنه فريق يُسمى بفريق القرن، ولكن نعلم قدر المسؤولية والمباراة بأقدام اللاعبين".

قائد نهضة بركان يكشف عن صعوبة مباراة الأهلي بالسوبر الإفريقي

وتابع قائد نهضة بركان : " بالنسبة لنا كلاعبين تبقى المباراة داخل الميدان لا شيء أكثر من ذلك، والفائز سيكون الحاضر ذهنيًا أو بدنيًا في المباراة ".

يأتي هذا في إطار المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي في المواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن مواجهات السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها في تمام السادسة من مساء الجمعة على ملعب جاسم بن حمد.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.