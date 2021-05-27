دعم وتمويل الخدمات..تعرف على أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

/632720/دعم-وتمويل-الخدماتتعرف-على-أهداف-صندوق-مواجهة-الطوارئ-الطبية

حددت المادة 3 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، حيث انتهت اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أهداف انشاء الصندوق، والذي يهدف إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها، فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

نص المادة 3

نصت المادة على “يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة”.

فلسفة القانون

شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نظاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا الميتجد كوفيد-19 ،طاللت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية |أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .

أهداف إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

اقرا ايضا:راجية الفقي تتقدم باقتراح بشأن صرف العلاوات والمنح للعاملين بشركة المياه

و تنص المادة 18 من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة، وفى الرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".

وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أن أحكام القانون المشار إليه، تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوري.