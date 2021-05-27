/632722/بعد-طلب-الإسماعيلي-اتحاد-الكرة-يقرر-تأجيل-مباراة-الدروايش-وبيراميدز-بالدوري

قررت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها في تمام السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي.

وأعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم تغيير موعد مباراة الإسماعيلي و بيراميدز والمقرر إقامتها في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل ، على أن تقام المواجهة بين الفريقين في التاسعة مساء على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

وأخطرت إدارة المسابقات ناديي بيراميدز والإسماعيلي بموعد المباراة الجديدة بين الفريقين والتي تنطلق في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من السابعة كما كان محددا سلفا ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي تقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكره بسبب تأجيل لقاء بيراميدز والمقاولون العرب وقبلها إقامه لقاء الإسماعيلي مع بيراميدز، لأن هذا يعد إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأعطى اتحاد الكرة لبيراميدز وقتا أطول بين أخر مباراة له ولقاء الدروايش، في الوقت الذي سيلعب الإسماعيلي لقاء الزمالك ثم لقاء بيراميدز بفاصل زمني ٧٢ ساعه فقط.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

وكان الإسماعيلي قد دخل المباراة السابقة بقائمة مكونة من :

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.