ضياء الدين داود: أقدر زعيم الأغلبية أشرف رشاد.. وأداءه منفتح على الجميع «فيديو»

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تحدث النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، عن أهمية دور الأغلبية فى مجلس النواب، وزعيمها المهندس أشرف رشاد الشريف، مؤكدًا على تمتعه بأداء رشيد ورشيق.

ضياء الدين داود يتحدث عن زعيم الأغلبية أشرف رشاد

وقال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، خلال الندوة الثرية التى عقدها موقع دوت الخليج الإخبارى:" المهندس أشرف رشاد، أنا على المستوى الشخصي والإنساني بقدره طبعًا، وأداءه أداء رشيد ورشيق".

ضياء الدين داود: زعيم الأغلبية أشرف رشاد صاحب أداء منفتح على الأقلية

وتابع عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، خلال الندوة، قائلًا:" النائب أشرف رشاد الشريف صاحب أداء منفتح على الأقلية مش بس خلال الفصل التشريعي دا، بل أيضًا خلال الفصل التشريعي الأول، وفى كل المراحل أيضًا".

واستكمل حديثه قائلًا:” النائب أشرف رشاد الشريف، هو رجل دمث الخلق ولا يهاجم من أجل المهاجمة، وأحترم رأيه ولا يتبع أسلوب خشن تجاه الأقلية، ومصر تحتاج هذا النوع من التعاون لمصلحة البلد”.

زعيم الأغلبية.. ضياء الدين داود يتحدث عن أهمية دوره

وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، ضياء الدين داود:" نحن دائما نبحث عن المشتركات العامة الموجودة داخل القاعة، فنحن نستخدم فقة الممكن، ولا يمكنني أن أمرر قانون فى القاعة إلا من خلال أن أحدث عقل ووجدان الأغلبية، أنا دائمًا من بناة جسور الثقة ما بين الأقلية والأغلبية.

ضياء الدين داود ووجهة نظره تجاه الأغلبية

وعن رؤيته بشأن الأغلبية النيابة، قال النائب ضياء الدين داود:" هى تستخدم رؤيتها ولديها وجهة نظر محددة، وتدعم الدولة وخطة الحكومة وتراقبها، وفى الكثير من الأحيان نسمع من رئيس الهيئة البرلمانية، النائب أشرف رشاد كلمات مهمة وحساسة وغالبًا بها نقد خشن للحكومة".

وأضاف النائب ضياء الدين داوود:" الأغلبية تملك الكثير فبإمكانها أن تفرض على الحكومة كل ما يتم اتخاذه، لإن الدستور سمح بذلك، ولديك قدرة على تفعيل الأدوات الرقابية فى إطار المحاسبة".

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واستطرد عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود:" بدأنا مع انطلاق دور الانعقاد الأول بمحاسبة الحكومة، والمفروض إن بيانات الوزراء ورئيس الحكومة أُحيلت للجان المختصة، وهى خطوة يليها التقييم، لكى تقع المحاسبة، فإما أن تقول للحكومة مشكورة أديتي ما عليكي لو سمحتى احنا محتاجين حكومة جديدة، وإما أن تجدد الثقة فى هذه الحكومة، أو إنك تفرض على هذه الحكومة إجراء تعديلات جوهرية سواء فى شخوص أعضائها أو فى سياسات بعينها".

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وأختتم النائب ضياء الدين داود حديثه:" عندما ترى أن هذه السياسات لم تعد مناسبة، وخلال فترة التقييم سمعت كونك مراقب من الأغلبية قبل الأقلية كلمات فيها من النقد اللاذع لأداء الحكومة، وهو معناه أن اداء الحكومة أداء منقوص، وتصويب هذا الأداء المنقوص مسئولية الأغلبية قبل ما تكون مسئولية الأقلية، يبقى إذًا فى عبء أكبر على الأغلبية، لإنها تملك الأغلبية تملك اتخاذ القرار".