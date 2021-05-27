/632728/سعد-سمير-و-رامي-ربيعة-يتحدثا-عن-ذكرياتهم-مع-السوبر-الإفريقي-فيديو

أكد رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم على صعوبة مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي لكرة القدم وذلك خلال لقاء تلفزيوني مجمع مع سعد سمير مدافع المارد الأحمر قبل مواجهة نهضة بركان والمقرر إقامتها في السادسة مساء الغد على ملعب جاسم بن حمد .

وقال رامي ربيعة : " الانطباع العام عن تواجدي خلال أول جلسة مع اللاعبين الكبار داخل الفريق الأول لكرة القدم مميز للغاية ، لأن تلك الأسماء كنا ننظر لهم في التلفزيون فقط والأن أصبحت لاعب معهم في نفس الفريق".

وتابع ربيعة: " اللاعبين الكبار في الأهلي يلعبون دور كبير في إحكام السيطرة على الفريق في ظل فخرنا بتواجد هؤلاء اللاعبين في معنا في غرف الملابس ، وتعلمنا منهم متى نتحدث ومتى علينا الصمت ، كذلك أثقلت خبرتنا بكفية حمل المسئولية ".

رامي ربيعة يكشف عن أماله في مباراة السوبر الإفريقي

وواصل : " الجمهور يلعب دور كبير للغاية في دعم ومساندة الفريق ، وعاصرنا تلك اللحظات مع اللاعبين الكبار ، ومن أكثر اللحظات السعيدة هي إشادة الجمهور من التالتة شمال".

وأضاف مدافع الأهلي: " على ذكرى السوبر الإفريقي الثالث نتذكر النسختين الماضيتين التي لعبناها مع فريق الكبار ، منهم عام 2012 أمام ليوبار الكونغولي وحققنا اللقب ، ثم مواجهة الصفاقسي التونسي في مباراة شهدت تواجد على معلول ضمن صفوف النادي التونسي أمام المارد الأحمر".

سعد سمير يعلق على مباراة نهضة بركان

وقال سعد سمير : " الحمد الله علىى حضوري للجيل الذهبي الذي حصد 3 دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي ، وبالأخص مباراة السوبر الإفريقي أمام الصفاقسي التونسي والتي كان فريقا مميزا في ذلك التوقيت بتواجد على معلول كظهير أيسر ".

وتابع مدافع الأهلي: " أنا ورامي ربيعة و الشناوي وأيمن أشرف بالإضافة لوليد سليمان هما قائدي الفريق في تلك المواجهة وخلال الفترة الحالية ، ونسعى لحصد اللقب السابع في تاريخ النادي الأهلي ".

واختتم سمير: " نتمنى حصد لقب السوبر الإفريقي غدا على حساب نهضة بركان من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي وتحقيق لقب غائب عن خزائن النادي منذ فترة ".