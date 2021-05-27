عاجل .. انطلاق فعالیات التدریب المشترك «حماة النیل» بدولة السودان الشقیقة

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعالیات التدریب المشترك المصرى السودانى "حماة النیل"، والذى يتم تنفيذه بدولة السودان الشقیقة، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.





وقد تضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية، لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة فى التدريب، بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى، والدقة فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

ظهر خلال التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية فى تنفيذ المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين، من استعداد قتالى، وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

یھدف التدریب المشترك "حماة النیل" إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة.