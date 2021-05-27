صور.. جولة بحرية لسفير الإمارات بالقاهرة على شواطئ مطروح

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور حمد الشامسى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، جولة بحرية على شواطئ محافظة مطروح، ضمن زياراته الميدانية للمزارات السياحية والأثرية بمحافظات مصر، توثيقا للعلاقات الأخوية بين البلدين.





وأشاد الشامسى بما شاهده خلال الجولة من تطوير فى مطروح، تنفيذا لرؤية الرئيس السيسى التنموية الشاملة فى كافة ربوع مصر، لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر وتعزيز مكانتها السياحية. وأكد الشامسى أن محافظة مطروح تمتلك كافة المقومات، لتكون من أكبر المدن السياحية العالمية الجاذبة للسياح، لما تتمتع به من تنوع فى المنتج السياحى، حيث تضم شواطئ فريدة ومزارات استشفائية بيئية وسياحة سفارى، إضافة إلى الطقس المعتدل طوال العام وقربها من قارة أوروبا. كان السفير الإماراتى بالقاهرة، قد استهل زيارته بلقاء محافظ مطروح خالد شعيب، بحضور الدكتورة مريم الكعبى نائب السفير والوفد المرافق، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وأشرف إبراهيم السكرتير العام. واستعرضا الجانبان خلال اللقاء مقومات مطروح السياحية والاستثمارية، وبحث الفرص المتاحة للاستثمار العقارى والزراعية.

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