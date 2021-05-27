بسبب شروط السفر للخارج.. تكدس أمام مستشفى الصدر بأسيوط للتطعيم بلقاح كورونا

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وأقبل المواطنون منذ الصباح الباكر إلى مقر معمل الـ "PCR" بمستشفى الصدر، بجوار مديرية الصحة بمدينة أسيوط، والتى خصصته مديرية الصحة كمركز لتطعيم المواطنين المقبلين على السفر خارج البلاد، وهو ما تسبب فى شلل الحركة المرورية فى المنطقة بأكملها.
وقد أثارت صور ومشاهد الازدحام أمام مقر المركز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، خوفاً من أن يكون أحد من الموجودين مصاباً بالفيروس، وهو ما قد يتسبب فى عدوى واصابة آخرين مطالبين بتدخل المسؤولين بالمحافظة ومديرية الصحة باتخاذ إجراءات مشددة لعدم إحداث هذا الأمر مرة أخرى.
كانت مديرية الصحة والسكان بأسيوط، قد أعلنت فى وقت سابق عن تخصيص معمل "PCR" بمقر مستشفى الصدر بمدينة أسيوط كمركز لتطعيم المواطنين المقبلين على السفر خارج البلاد، وإجراء مسحة طبية للاطمئنان عن عدم الاصابة بالفيروس، حتى يتمكن من السفر إلى الخارج، طبقاً لشروط عدد من الدول للدخول إليها والحصول على شهادة رسمية بذلك.
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