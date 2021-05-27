الفتوى والتشريع تفصل فى كيفية حساب العلاوة الدورية للشركات

جدة - نرمين السيد - انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن تحديد الوعاء الذى يتم على أساسه حساب العلاوة الدورية يتطلب ضرورة تعديل المادة 42 من لائحة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها الصادرة، بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 262 لسنة 2005.





ورأت الفتوى أنه لما كان المشرع بموجب المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قرر صرف علاوة سنوية دورية للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى، الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

وأضافت أنه صدرت لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها بموجب قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 262 لسنة 2005، ونصت فى المادة 42 منها على صرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لجدول الأجور المرفق بهذه اللائحة، وتضمن جدول الأجور منح العاملين بالشركة علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وكانت الشركة فى ظل سريان قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 تقوم بصرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتركات التأمينات الاجتماعية، نظرا لتحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى منفردا، والأجور المتغيرة منفردًا، فكان الأجر الأساسى واضحًا، وكان يتم حساب العلاوة الدورية على أساسه.

إلا أنه بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تغيرت عناصر أجر الاشتراك، وقد صدر الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2020 متضمنا تحديد حدين أدنى وأقصى لجميع عناصر أجر الاشتراك "حد أدنى 1000 جنيه، وحد أقصى 7000 جنيه، دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى منفردا، كما كان معمول به فى قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975 "الملغى" مما تعذر معه حساب العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالشركة اعتبارًا من أول يوليو 2020، ولما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولائحة العاملين بالشركة لم يصدرا بمعزل عن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1970، فقد قررا حساب العلاوة الدورية، وفقا لمفهوم الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية.

وانتهت الفتوى، لذا كان مفهوم الأجر الأساسى محل اعتبار لدى المشرع عند تقريره للعلاوة الدورية، وإذ غاير المشرع فى مفهوم الأجر عند إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 198 لسنة 2019، وقد أصبح هذا القانون هو الواجب التطبيق اعتبار من أول يناير 2020، ولم يعد لمفهوم الأجر الأساسى الذى كان يحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية مجالا لتطبيقه لإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1975، فمن ثم لا يَسع الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من حلول قانونية سوى التدخل لمعالجة هذه الحالة لوجود حالة فراغ تشريعى ولائحى، تستوجب التدخل، لتحديد الأجر الذى يحسب على أساسة احتساب قيمة العلاوة الدورية السنوية فى ضوء صدور قانون التأمينات الاجتماعية الأخير المشار إليه دون بيان قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر الأساسى.