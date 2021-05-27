إنفوجراف.. مصر تحافظ على ريادتها فى منطقة الشرق الأوسط بمؤشر مواقع الخدمات

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واحتلت مصر المركز الـ 15 ضمن 60 دولة هذا العام، مقابل المركز الــ 14 ضمن 50 دولة فى المؤشر عام 2019.
واحتلت مصر كذلك المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط على المؤشر، تلتها الإمارات. كما سبقت مصر كلًّا من ألمانيا، وروسيا، واليابان، وبريطانيا على المؤشر. فيما احتلت 7 دول آسيوية قائمة الدول الـ 10 الأوائل على المؤشر، وفى مقدمتها: الهند، والصين، وماليزيا.
يُقيم مؤشر "مواقع الخدمات العالمية" قدرة الدول على توفير أو تقديم الخدمات من خلال التعهيد لمواقع خارجية كشركات ناشئة، وفق 4 معايير وهى: الجاذبية المالية للدول، وتوافر المهارات البشرية المؤهلة، وبيئة الأعمال والبنية التحتية، والصدى والسمعة الرقمية.
فيما أشاد المؤشر بجهود مصر المبذولة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ومن أبرزها: مبادرة مصر الرقمية، والتى نتج عنها: إنشاء مركز إريكسون الرقمى فى القاهرة، وتقديمه لخدمات برمجية وتكنولوجية للأسواق العالمية.
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