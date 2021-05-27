انطلاق فعالیات التدریب المشترك «حماة النیل» بدولة السودان الشقیق

انطلقت فعالیات التدریب المشترك المصرى السودانى «حماة النیل»، الذى يتم تنفيذة بدولة السودان الشقیق، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجويه لكلا الجانبين. وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة فى التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.



ظهر خلال التدريب مدى ماتتمتع به العناصر المشاركة من قدرة وإحترافية عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من إستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة. يھدف التدریب المشترك «حماة النیل» إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة.





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