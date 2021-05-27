مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية يرحب بعودة مصر ويعرب عن تقديره لجهودها

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اختتم مؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية الأعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المنعقد فى كيجالى برواندا أعماله اليوم الخميس، والذى بدأ فى 25 من مايو الجارى، وشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى.
وحرص المؤتمر على التأكيد فى بيانه الختامى على ترحيبه بعودة مصر للمشاركة فى أعمال المؤتمر، وتقديره للجهود التى تبذلها لصالح القارة الأفريقية فى مختلف القضايا.
وناقش المؤتمر فى أيام انعقاده عددا من القضايا والملفات الحيوية الخاصة بأفريقيا، مثل الوضع السياسى والاجتماعى والصحى فى البلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، وكذلك مساهمة البرلمانات الأفريقية فى مرحلة ما بعد كوفيد 19.
كما ناقش المؤتمر مكانة ودور المرأة فى التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
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