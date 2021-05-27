/632729/تقبل-للتجديد-تعرف-على-مدة-عضوية-مجلس-إدارة-صندوق-الوقف-الخيري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة الثالثة من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيري المنظمة لشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

اقتراح بضم ممثل لوزارة المالية وجاءت الموافقة جاءت بناء على اقتراح النائب على بدر بادخال تعديل على المادة من بينها ضم ممثل لوزارة المالية يرشحه وزير المالية على اعتبار ان عمل الصندوق يتطلب ذلك وان يحل وزير الاوقاف محل رئيس الصندوق وهو رئيس الوزراء حال غيابه. وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كما يلى ليصبح نصها كما يلى: يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية: - وزير الأوقاف نائبا لرئيس مجلس الإدارة وينوب عن الرئيس حال غيابه. - عضوان من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يختارهما رئيس مجلس الوزراء. - عضوان يرشحهما وزير الأوقاف. -أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل بموافقة المجلس المختص للجهة أو الهيئة. -عضو في مجال إدارة الْمَحَافِظِ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية. - ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذوى الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحدد القرار المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل مجلس الادارة وكيفية اصدار قرارته وغيرها من الضوابط.

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