/632730/قوات-خاصة-ومظلات-انطلاق-التدریب-المشترك-حماة-النیل-في-السودان

انطلقت فعالیات التدریب المشترك المصرى السودانى "حماة النیل" والذى يتم تنفيذة بدولة السودان الشقیق، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجويه لكلا الجانبين.

محاضرات نظرية وعلمية

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة.

وقامت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات المشتركة فى التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتى عكست مستوى التقارب فى أساليب التدريب القتالى والدقة فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

قدرة وإحترافية عالية فى تنفيذ المهام

ظهر خلال التدريب مدى ماتتمتع به العناصر المشاركة من قدرة وإحترافية عالية فى تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من إستعداد قتالى وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل الخبرات

یھدف التدریب المشترك "حماة النیل" إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة.

فعاليات التدريب المصرى الباكستانى حماة السماء

إنطلقت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى (حماة السماء - 1) لقوات الدفاع الجوى المصرية والباكستانية ، والذى يُنفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر لعدة أيام .

تبادل الخبرات التدريبية

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها ، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية .

العمليات بكفاءة عالية

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم فى الوصول بالقوات المشتركة للإحترافية العالية ، وتحقيق أقصى إستفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة .

يأتى التدريب ( حماة السماء - 1 ) فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية ، ولتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين .