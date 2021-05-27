/632731/مؤتمر-رؤساء-البرلمانات-الافريقية يحرص-على-ترحيبه-بعودة-مصر-للمشاركة-وتقديره-لجهودها

اختتم مؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية الاعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المنعقد في كيجالي برواندا أعماله والذي بدأ في الخامس والعشرين من مايو الجارى و شارك فيه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد برلماني رفيع المستوي.

وقد حرص المؤتمر على التأكيد في بيانه الختامي على ترحيبه بعودة مصر للمشاركة في أعمال المؤتمر وتقديره للجهود التي تبذلها لصالح القارة الافريقية في مختلف القضايا. وقد ناقش المؤتمر في أيام انعقاده عددا من القضايا والملفات الحيوية الخاصة بافريقيا مثل الوضع السياسي والاجتماعي والصحي في البلدان الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية وكذلك مساهمة البرلمانات الافريقية في مرحلة مابعد كوفيذ ١٩. كما ناقش المؤتمر مكانة ودور المرأة فى التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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