لقطة إنسانية جديدة تشعل الأجواء في الملاعب المصرية.. تفاصيل

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تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفتة إنسانية رائعة جديدة في الملاعب المصرية ، تعيد للأذهان مرة أخرى لقطة الطفل صاحب واقعة التدريب بجانب التدريبات الأساسية لنادي المقاصة ، قبل أن يقرر النادي إعطاء فرصة للاعب من أجل ممارسة كرة القدم بشكل إحترافي.

وأنتشرت صورة لأم مصريه اثناء انتظار ابنها من انتهاء اختبارات نادي الزمالك بالدقهلية ، الأمر الذي لقى تفاعل وتشجيع كبير من جانب الكثير من المشجعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، نظرا لما تقدمه الأم المصرية من تضحيات في سبيل رفعة أبنائهم.

أم مصرية تقف بجوار نجلها في إنتقاء مواهب الزمالك

وظهرت الأم وهي تقف خلف الأسوار الشائكة الذي يجلس أمامه طفلها في إنتظار انتهاء اختبارات نادي الزمالك بالدقهلية لقطاع الناشئين من أجل تحقيق حلم لصغيرها ، وكأنها تضرب المثل في كيفية تحفيز الأبناء على ممارسة النشاط الرياضي وكذلك الوقوف بجانبه حتى يصل لمناله.

الجدير بالذكر أنه اُختُتمت اليوم اختبارات نادي الزمالك لاختيار المواهب داخل محافظة الدقهلية، تمهيدا للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة بالنادي لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم، والشباب من كل محافظات مصر.

لقطة إنسانية رائعة لأم مصرية في قطاع الناشئين

وبدأت الاختبارات أمس الأبعاء بمحافظة الدقاهلية كثالث محافظة تم الاستقرار عليها، وتم إجراء الاختبار في نادي "طلخا"، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وضمت اللجنة كل من: هشام يكن كمسئول عن اللجنة، أسامة حسن مشرفا، هشام إبراهيم ومصطفى نجم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا اعضاء فنيين، مصطفي غراب مدرب حراس مرمى وعضو فني، باسم عطا مدير شئون لاعبين ومسئول إداري عن اللجنة، محمد السيد استمارات، ووليد عبداللاه عامل مهمات، بجانب تواجد سيد دبور كمنسق داخل المحافظات.

الزمالك يختتم معسكر إنتقاء الناشئين في الدقهلية

وشهد اليوم الختامي إقبالا كثيفا من المواهب الشابة على الاختبارات للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك، ومن المقرر أن يتم استكمال الاختبارات غدا الجمعة في محافظة الغربية على ملاعب جامعة طنطا، كرابع محافظة يتم إجراء فيها الاختبارات.