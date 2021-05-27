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لقطة «غريبة» في دوري المظاليم تثير مواقع التواصل الإجتماعي.. تفاصيل

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطة غريبة جديدة في الملاعب المصرية ، من خلال ظهور مجنديين في خلال لقاء الرجاء والجزيرة دوري الدرجة الثانية مجموعة بحري، الأمر الذي أثار الجدل عبر السوشيال ميديا. 

وأنتشرت صورة  لمجنديين خلال مباراة الرجاء والجزيرة دوري الدرجة الثانية مجموعة بحري وهم يتبادلون الكرة فيما بينهم، الأمر الذي لقى تفاعل وتشجيع كبير من جانب الكثير من المشجعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، نظرا لما تمثلة الكرة من أهمية للفئات المختلفة. 

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مجنديين داخل الكرة المصرية 

وظهر المجنديين بتبادل الكرة بين الثنائي أمام المرمى ، مع تبادل الأداور فيما بينهم ، مع وضوح معالم الفرحة والبهجة على أوجهم الأمر الذي يبرر إهتمام كافة الشخصيات والفئات بكرة القدم. 

على جانب أخر ظهرت أم وهي تقف خلف الأسوار الشائكة الذي يجلس أمامه طفلها في إنتظار انتهاء اختبارات نادي الزمالك بالدقهلية لقطاع الناشئين من أجل تحقيق حلم لصغيرها ، وكأنها تضرب المثل في كيفية تحفيز الأبناء على ممارسة النشاط الرياضي وكذلك الوقوف بجانبه حتى يصل لمناله. 

الجدير بالذكر أنه اُختُتمت اليوم اختبارات نادي الزمالك لاختيار المواهب داخل محافظة الدقهلية، تمهيدا للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة بالنادي لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم، والشباب من كل محافظات مصر.

أم مصرية تثير مواقع التواصل الإجتماعي 

وبدأت الاختبارات أمس الأبعاء بمحافظة الدقاهلية كثالث محافظة تم الاستقرار عليها، وتم إجراء الاختبار في نادي "طلخا"، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.

وضمت اللجنة كل من: هشام يكن كمسئول عن اللجنة، أسامة حسن مشرفا، هشام إبراهيم ومصطفى نجم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا اعضاء فنيين، مصطفي غراب مدرب حراس مرمى وعضو فني، باسم عطا مدير شئون لاعبين ومسئول إداري عن اللجنة، محمد السيد استمارات، ووليد عبداللاه عامل مهمات، بجانب تواجد سيد دبور كمنسق داخل المحافظات.

وشهد اليوم الختامي إقبالا كثيفا من المواهب الشابة على الاختبارات للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك، ومن المقرر أن يتم استكمال الاختبارات غدا الجمعة في محافظة الغربية على ملاعب جامعة طنطا، كرابع محافظة يتم إجراء فيها الاختبارات.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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