تحسن حالة شريف دسوقي الصحية.. تعرف على التفاصيل

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كشف الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي بعد نقله لمستشفى دار الشفاء وتقديم كامل الرعاية اللازمة له بناءًا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حالة شريف دسوقي الصحية بعد نقله لمستشفى دار الشفاء.

حالة شريف دسوقي في تحسن

كشف إيهاب فهمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تحسن حالة شريف دسوقي الصحية، قائلًا : "قمت اليوم أنا ووفد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية بزيارة الفنان شريف الدسوقي بالمستشفى وهو الحمد الله بخير ويطمئن جمهوره على صحته".

وأضاف موجهًا الشكر للرئيس السيسي وجميع داعمي شريف دسوقي قائلًا: كل الشكر للسادة الزملاء الفنانين الذين قدموا كل الدعم وهذا ليس بغريب على أسرة الوسط الفني كل الشكر لفناني الإسكندرية على جهدهم وإخلاصهم لصديق العمر كل الشكر إلى كبير الوسط الفني نقايبنا الدكتور أشرف زكي صاحب كل المواقف العظيمة معنا كل الشكر إلي قائدنا جميعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر أولا وأخيرا إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله إلى يتم شفائه على خير ويعود لنا جميعا في أتم صحة وحال".

تفاصيل حالة شريف دسوقي الصحية

تعرض الفنان شريف دسوقي لإصابة بسيطة في قدمه أثناء تصويره لمسلسل ضل راجل ولكن تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بداء السكري، ووصل إلى خراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر، وبعد فشل كل المحاولات أصبح الحل الوحيد هو بتر القدم اليسرى وإلا سيحدث تسمم في الجسم بالكامل خلال يومين ما يؤدى إلى الوفاة، لذلك اتخذ الدكتور المعالج قراره بخضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر القدم وبالفعل وافق دسوقي على الأمر وتم إجراء العملية يوم الاثنين الماضي.

وبمجرد أن أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن حالة شريف دسوقي انقلبت السوشيال ميديا وفزع أصدقائه من الوسط الفني وصولا إلى النقابة والمتحدة للخدمات الإعلامية وانتهت بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذين تكاتفوا جميعًا لمساعدة دسوقي حتى يخرج من أزمته من خلال تحملهم نفقة تلاجه كاملة، ومتابعة حالته أول بأول وتوفير رعاية صحية لازمة.