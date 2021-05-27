وزير التعليم العالى يثمن الاتفاق الذى تم عقده بين جامعتى الجلالة وأريزونا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد جامعة أريزونا الأمريكية، ومؤسسة سينتانا التعليمية، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص، بحضور الدكتور ستيفانى ليندكويست نائب رئيس جامعة أريزونا، والدكتور دوج بيكر المدير التنفيذى لمؤسسة سينتانا التعليمية، والدكتور وديع عطية المدير التنفيذى بجامعة أريزونا.





وثمن الوزير الاتفاق الذى تم عقده بين جامعتى الجلالة وجامعة أريزونا الأمريكية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث المزيد من التعاون بين الجانبين فى تطوير الشراكة بينهما، وفتح المجال لمزيد من الاتفاقات والتعاون مع جامعة أريزونا ومثيلاتها من الجامعات الأمريكية المتميزة.

وبحث الجانبان أوجه التعاون فى دعم المستشفى التعليمى التابع لجامعة الجلالة، حيث أكد الوزير على تجهيزها كمدينة طبية عالمية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية واتباع التقنيات العلمية المتطورة فى الكشف والعلاج، مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من الدراسة فى المجالات الطبية، نظرًا لأهميتها فى مصر، والارتقاء بدراسة الطب وتحديث المناهج العلمية الطبية فى الجامعات الجديدة.

وأشار الوزير إلى استكمال الاتفاق الموقع بين الجامعتين بشأن التعاون فى مجال الهندسة وإدارة الأعمال والتعاون فى مجال البحث العلمى المشترك، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذى تم بذله للوصول لهذه الاتفاقية عبر لقاءات عديدة تمت بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس؛ للتغلب على ظروف جائحة كورونا وإتمام الاتفاق.

وأكد عبدالغفار حرص الوزارة على فتح التعاون مع مزيد من الجامعات الأمريكية بمشاركة مؤسسة سينتانا، فى منظومة الجامعات الدولية والأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يأتى تنفيذًا لاهتمام القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الجامعات العلمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة للاستفادة من خبراتها فى توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، وخريج حاصل على شهادة معترف بها محليًا وعالميًا، موضحًا نجاح الوزارة فى إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وتناول الاجتماع التعاون بين الجانبين فى التسويق لجامعة الجلالة الدولية ولبرامجها الدراسية، من خلال الإعلان عن الاتفاق الموقع بين الطرفين على موقع جامعة أريزونا، والاستفادة من امكانات مؤسسة سينتانا التسويقية.

ومن جانبها، أعربت البروفيسور ستيفانى عن سعادتها بالاتفاق الذى تم توقيعه مع جامعة الجلالة، والتوصل لهذه المرحلة المثمرة من التعاون المشترك.

وأكد الدكتور دوج بيكر على تقديم مؤسسة سينتانا الدعم اللازم، مشيدًا بما حققته مصر فى تطوير منظومة التعليم العالى خلال الفترة الماضية، بوصفه بالتطوير الغير مسبوق فى المنطقة، مشيرًا إلى تقديم عدة نماذج تتضمن خيارات متعددة للاختيار بينها فيما يتعلق بتجهيز وتأهيل المستشفى الجامعى التابع لجامعة الجلالة.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، والدكتورعادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقات الدولية، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حمزة المستشار الثقافى المصرى السابق بواشنطن.